Cuba, riapre l’aeroporto a L'Avana con protocolli anti-Covid

E’ stata annunciata per domenica 15 novembre la riapertura dell'aeropporto della capitale cubana "José Martí". Ripartiranno così i voli commerciali dopo uno stop di quasi otto mesi. Il principale scalo internazionale del Paese era stato chiuso per proteggere la nazione insulare dalla pandemia di coronavirus. Ora che la crisi globale si fa sentire con tutta la sua gravità e lascia segni profondi anche nella delicata economia di Cuba, alle prese con nuove sanzioni statunitensi, con il calo delle entrate del turismo e in questi giorni anche con l’uragano Eta, le autorità dell’Isola hanno deciso di iniziare a riaprire agli stranieri. Rigidi protocolli anti-Covid sono stati messi a punto per tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus. All’arrivo in aeroporto i viaggiatori stranieri saranno soggetti a un controllo della temperatura e al tampone all'arrivo e non saranno autorizzati a muoversi liberamente fino all'arrivo dei risultati del test, circa 24 ore dopo.