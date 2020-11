15/17

In Russia, da dove non sono arrivati messaggi di congratulazioni al presidente, le edizioni online dei principali quotidiani e agenzie si limitano a riportare la cronaca dello spoglio. Il Moskovsky Komsomolets riporta l'analisi del professore di amministrazione pubblica e politica all'American University di Washington Dc, James Thurber, secondo il quale "Biden sarà molto duro con Putin, così com con i leader di altri Paesi con cui non è d'accordo; appoggerà pienamente la Nato, coinvolgerà le organizzazioni internazionali per raggiungere gli obiettivi americani”