La televisione all-news assegna lo Stato i suoi 11 elettori al candidato democratico. Telefonata infuocata del presidente al propietario dell'emittente per far ritrattare la notizia. Intanto a Phoenix sfilano in protesta gli elettori del tycoon

Scoppia il caso dell'Arizona, con proteste e tensioni nella capitale Phoenix da parte dei sostenitori di Donald Trump. L'ira del presidente americano si è abbattuta su Fox New e sull'Associated Press, che nel corso dell'Election Night hanno già chiamato la vittoria di Joe Biden nello stato del sudovest che assegna un bottino di 11 grandi elettori. Ma altri media - tra cui Cnn, New York Times ed Nbc - continuano a dare l'Arizona 'too close to call', dunque ancora da assegnare (LO SPECIALE AMERICA 2020 - IL LIVEBLOG DEL VOTO).