Elezioni Usa, a che punto è la corsa alla Casa Bianca

Quasi 48 ore dopo il voto, gli Stati Uniti ancora non conoscono i risultati definitivi che decreteranno l'elezione del futuro presidente. Ecco la situazione provvisoria, quando sono le 22 ora italiana, nei cinque Stati che decideranno chi vincerà tra Donald Trump e Joe Biden ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ).

In Pennsylvania, Trump è al 50,1%, Biden al 48,6 %: c’è una differenza di 97mila voti. Restano da contare circa 600.000 voti, la maggioranza provenienti dalle zone urbane a maggioranza democratica. Le autorità auspicano di completare lo scrutinio venerdì. Lo stato assegna 20 grandi elettori, che spalancherebbero a Biden le porte della Casa Bianca. L'ex vice presidente deve conquistare circa il 60% dei voti rimasti.

Georgia

In Georgia Trump al 49,5%, Biden al 49,2%: poco più di 12 mila voti di differenza. Da scrutinare poco più di 50.000 schede, la maggioranza provenienti dalla zona di Atlanta, feudo democratico. I risultati potrebbero arrivare oggi stesso. La Georgia ha 16 delegati. Per vincere, i dem hanno bisogno di incamerare i due terzi dei voti mancanti.

Nevada

In Nevada, Biden è al 49,4 %, Trump è al 48,5 %: meno di 12mila i voti di differenza. Non c’è una indicazione chiara sulla fine dello spoglio. Secondo le autorità restano almeno 63.000, ma il Nevada sta continuando ad accettare suffragi per posta e lo farà fino alla prossima settimana. Domani, venerdì, saranno resi noti intorno alle 19.00 italiane i risultati di 51 mila voti. Lo stato assegna sei grandi elettori.

North Carolina

In North Carolina Trump al 50%, Biden al 48,6%: circa 77mila i voti di differenza. Ma potrebbero mancarne più di 115.000. Lo stato, che assegna 15 delegati, accetta schede inviate per posta fino al 12 novembre.

Arizona

In Arizona Biden è al 50,5%, Trump al 48,1%, con circa 68.000 voti di differenza. Ne restano da scrutinare circa 400.000 ma i risultati potrebbero arrivare anche domani. L'Arizona assegna 11 grandi elettori. Diversi media hanno già assegnato lo stato a Biden nella notte elettorale, quando la differenza era di oltre 200mila voti. Nonostante questo, secondo alcuni analisti il margine attuale è troppo esiguo per sapere chi vincerà.