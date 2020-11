Elezioni Usa 2020, bus di Biden accerchiato dai sostenitori di Trump

Per Trump i suoi sostenitori "non hanno fatto nulla di male"

approfondimento

Per uscire dall'impasse, il team di Biden ha dovuto chiamare il 911 (il numero per le emergenze degli Stati Uniti). Nell'occasione, diverse auto con bandiere e vessilli pro-Trump, hanno accerchiato l'autobus del candidato alla presidenza dei democratici. L'azione ha prima rallentato e poi fermato il bus, nel mezzo di un'autostrada del Texas, la I-35 tra Austin e San Antonio. Una volta scoperta l’intenzione delle FBI, Trump ha commentato su Twitter,, sostenendo che l’agenzia governativa dovrebbe indagare su “terroristi, anarchici e agitatori ANTIFA, che corrono incendiando le nostre città gestite dai democratici, ferendo la nostra gente!”, per poi aggiungere: "Secondo me, questi patrioti non hanno fatto nulla di male"