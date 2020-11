Dalle 23 di martedì 3 novembre 2020 avrà inizio una lunghissima trasmissione live, America 2020, che si concluderà alle 20 del giorno successivo, mercoledì 4 novembre. Lo speciale andrà in onda su Sky TG24 e sarà visibile in streaming sui siti di tutte le tre testate

Il 3 novembre il popolo americano deciderà chi sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti d’America. L’Election Day sarà l’epilogo dell’acceso testa a testa tra il presidente uscente Donald Trump e lo sfidante Joe Biden. Un voto che avrà conseguenze importanti sugli equilibri mondiali e l’Europa. La Stampa, Sky TG24 e Repubblica racconteranno questo storico appuntamento con tutti i risultati e tanti approfondimenti, in onda su Sky TG24, in tempo reale sui siti lastampa.it, skytg24.it e repubblica.it e in edicola sui quotidiani La Stampa e La Repubblica.

La diretta America 2020

A conclusione della partnership editoriale che ha visto le tre testate raccontare insieme il voto americano, dalle 23.00 di martedì 3 novembre 2020 avrà inizio una lunghissima diretta, America 2020, che si concluderà alle 20.00 del giorno successivo, mercoledì 4 novembre. Lo speciale andrà in onda su Sky TG24 e sarà visibile in streaming sui siti di tutte le tre testate. La lunga diretta elettorale si svolgerà in uno studio dedicato, animato da spettacolari grafiche in realtà aumentata attraverso cui saranno proposti i momenti più significativi della campagna elettorale, le grafiche interattive, le prime reazioni web e social e tutti i risultati in tempo reale.

I protagonisti in studio

La diretta si svolge con la partecipazione del Direttore de La Stampa Massimo Giannini, del Direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis e del Direttore di Repubblica Maurizio Molinari. Lo speciale vedrà alternarsi alla conduzione Renato Coen, Tonia Cartolano, Andrea Bonini, Fabio Vitale, Stefania Pinna, Andrea Bignami. In studio saranno presenti esperti, editorialisti e notisti, per approfondimenti e analisi. Inoltre, dagli Usa, saranno collegati con lo studio dieci elettori americani, cinque sostenitori di Trump e cinque di Biden, che spiegheranno perché hanno deciso di votare per un candidato o per l’altro e quali sono i temi e le motivazioni che hanno avuto il maggior impatto sulla scelta.

I corrispondenti

In campo per la lunga non stop tutti i corrispondenti de La Stampa, Sky TG24 e Repubblica, in collegamento da Washington, New York, ma anche da alcuni degli Stati chiave che con i loro risultati possono essere l’ago della bilancia del voto. Per La Stampa Paolo Mastrolilli da Wilmington in Delaware, Gianni Riotta da New York e Francesco Semprini da Washington D.C.; per Sky TG24 Marco Congiu da Wilmington in Delaware, Federico Leoni da San Antonio in Texas, Giovanna Pancheri da Washington D.C e Fabio Russomando da Philadelphia in Pennsylvania; per Repubblica Massimo Basile da New York, Alberto Flores D'Arcais da Washington D.C., Anna Maria Lombardi da Wilmington in Delaware e Federico Rampini da New York.

Gli approfondimenti

L’edizione di mercoledì 4 novembre de La Stampa e Repubblica dedicherà ampio spazio agli esiti ed alle conseguenze dei risultati dell’elezione con interviste, analisi ed articoli di approfondimento. Sui siti de La Stampa, Sky TG24 e Repubblica, anche aggiornamenti, foto, video e live blogging e mappe interattive, oltre che tutti i dati in tempo reale. Approfondimenti saranno proposti anche sui canali social delle tre testate. La maratona per l’Election Day conclude la partnership avviata da La Stampa, SkyTG24 e Repubblica per raccontare insieme le ultime settimane delle Presidenziali USA.

La partnership tra le testate

A partire al 20 ottobre le tre testate hanno unito le proprie eccellenze giornalistiche per raccontare nel dettaglio in tempo reale, tutti gli avvenimenti che hanno caratterizzato la contesa elettorale. Grazie a questa collaborazione gli spettatori di SkyTG24 e i lettori de La Stampa e Repubblica hanno potuto usufruire della più ampia copertura con servizi esclusivi, aggiornamenti continui e approfondimenti proposti in logica multimediale e multipiattaforma.