America 2020, Obama fa canestro da tre davanti agli occhi di Biden

Che fosse un appassionato di basket non era certo una novità, ma che fosse anche un discreto tiratore dalla distanza è una scoperta. L'ex presidente americano Barack Obama ha dato sfoggio delle sue doti cestistiche a Flint, in Michigan, nella pausa di un evento della campagna elettorale del suo ex vice Joe Biden (LO SPECIALE AMERICA 2020). Una palestra liceale, una palla, un canestro, e il gioco è fatto: Obama non si è fatto pregare e ha piazzato una tripla dall'angolo che ha rasentato la perfezione. "Io faccio così - ha urlato l'ex presidente esultando - voi non capite". "Solo rete, solo rete", gli ha fatto eco Biden lasciando la palestra.