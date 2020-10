Elezioni Usa 2020, sondaggio Fox: si riduce vantaggio Biden su Trump

Secondo la rilevazione, il candidato democratico ha otto punti di vantaggio, con il 52% delle preferenze a fronte del 44% del presidente. Nel sondaggio precedente, di tre settimane fa, il vantaggio era di 10 punti, con Biden che aveva il 53% dei consensi contro il 43% di Trump. Intanto, ultimi comizi per i due sfidanti in vista del 3 novembre. Sono 84 milioni gli americani che hanno già votato

Ultimo weekend prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti (LO SPECIALE). E mentre i due sfidanti sono impegnati nei comizi finali, arriva un nuovo sondaggio di Fox. Secondo questa rilevazione, si è ridotto il vantaggio di Joe Biden su Donald Trump a livello nazionale. Stando al sondaggio, il candidato democratico ha otto punti di vantaggio, con il 52% delle preferenze a fronte del 44% del presidente. Nell'ultima rilevazione di tre settimane fa il vantaggio era di 10 punti, con Biden che aveva il 53% dei consensi contro il 43% di Trump.

84 milioni gli americani che hanno già votato leggi anche Elezioni Usa 2020, per i sondaggi Biden avanti su Trump. Basterà? Le elezioni saranno il prossimo 3 novembre ma gli americani che hanno già votato sono 84 milioni, di cui 30 milioni in persona e 54 milioni per posta. Sono questi gli ultimi dati dello Us Electoral Project dell’Università della Florida. Sulle oltre 54 milioni di schede richieste per il voto postale, però, oltre 38 milioni non sono ancora tornate indietro.

Trump: “Non ci sarà futuro per l’America” con Biden vedi anche Elezioni Usa 2020, i vip che si schierano con Trump o con Biden Intanto, i due candidati proseguono con gli ultimi comizi. Mentre l'ultima tappa della campagna elettorale di Biden sarà in Pennsylvania, Trump chiuderà la sua con un ultimo comizio in Michigan, lunedì sera alla vigilia dell'apertura delle urne. Quello di Grand Rapids sarà però l'atto conclusivo di una lunga giornata in cui Trump, prima di arrivare in Michigan, sarà in North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin. “Non ci sarà futuro per l'America” con Joe Biden, ha detto intanto Trump nel corso di un comizio in Minnesota davanti a un gruppo di sostenitori ristretto. Il governatore del Minnesota ha imposto il limite di 250 persone a causa del coronavirus. Una decisione duramente criticata dal presidente.