New York: gatto si lancia da un edificio in fiamme e si salva. VIDEO

Un gatto è riuscito a scappare da un edificio in fiamme di Harlem, a New York, saltando da una finestra e finendo in braccio a due agenti che si trovavano sotto l'edificio. Nel video, diffuso da Storyful, si vede il felino fare il balzo e rimanere illeso mentre una piccola folla lo incita. Nell'incendio sono rimasti feriti due poliziotti e diversi residenti del palazzo. Il padrone del gatto non è ancora stato trovato e per il momento se ne prendono cura i Vigili del Fuoco di New York.