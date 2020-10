1/15 ©Fotogramma

A Dacca, capitale del Bangladesh, in migliaia sono scesi in piazza per chiedere il boicottaggio dei prodotti francese e per manifestare contro il presidente transalpino Emmanuel Macron, reo agli occhi dei manifestanti di aver difeso le vignette raffiguranti il profeta Maometto

Professore ucciso, Macron: non rinunceremo alle caricature