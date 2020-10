L'esponente dell'Spd si è sentito male durante un lavoro con la tv Zdf ed è stato portato in ospedale. Recentemente aveva annunciato di non volersi ricandidare al Bundestag, dopo 30 anni di carriera politica

Il vicepresidente del Parlamento tedesco e membro dell'Spd Thomas Oppermann, è morto improvvisamente a 66 anni. La notizia è stata diffusa su Twitter dal ministro al Lavoro, Hubertus Heil, anche lui socialdemocratico. Oppermann si è sentito male durante un lavoro con la tv Zdf ed è stato portato in ospedale. Recentemente aveva annunciato di non volersi ricandidare al Bundestag, dopo 30 anni di carriera politica fra i vertici dei socialdemocratici, di cui era stato capogruppo parlamentare dal 2013 al 2017. Quattro giorni fa era stato a Roma, per incontrare alcuni politici italiani.

approfondimento

"E' uno shock per tutti noi", ha twittato il leader del partito, Norbert Walter-Borjans. Per il vicecancelliere e ministro alle Finanze Olaf Scholf "il Paese perde un uomo politico versatile, il Bundestag uno straordinario vicepresidente e la Spd un militante appassionato e combattivo". Oppermann aveva iniziato la sua carriera politica nel 1980 in Bassa Sassonia, Land del quale era stato anche ministro all'Economia. Ultimamente si era impegnato per la riforma della legge elettorale.