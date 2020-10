Coronavirus Germania, appello della Merkel: "Rimanete a casa"

La cancelliera nel video-podcast del sabato, si rivolge ai tedeschi e chiede “pesanti rinunce”. “Vanno fatte – dice - per la nostra economia e i nostri posti di lavoro". Stando ai dati del Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco, oggi si sono registrati in Germania 7.830 nuovi contagi da coronavirus

Angela Merkel rivolge un accorato appello nel suo video-podcast del sabato: "Dobbiamo fare di tutto perché il virus non si diffonda in maniera incontrollata. Vi prego: rinunciate a ogni viaggio che non sia assolutamente necessario, a ogni festeggiamento che non sia assolutamente necessario. Per favore quand’è possibile rimanete a casa, al vostro domicilio" (IL LIVEBLOG SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE).

Germania in "fase molto seria" approfondimento Coronavirus, le nuove misure in Europa dopo l'aumento dei casi A detta della cancelliera, la Germania si trova "in una fase molto seria, ogni giorno il numero dei nuovi contagi cresce in maniera esponenziale". La pandemia, aggiunge, si espande di nuovo in maniera ancora più rapida di quanto non facesse sei mesi fa. "Abbiamo dinnanzi mesi molto difficili. Come saranno l'inverno e il Natale lo si determinerà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Questo lo decidiamo noi con le nostre azioni".

I dati del Robert Koch Institut approfondimento Coronavirus, anche in Germania aumentano i casi: preoccupa Berlino Stando ai dati del Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco, oggi si sono registrati in Germania 7.830 nuovi contagi da coronavirus. Si tratta dell'aumento più forte di casi dall'inizio della pandemia. Nel suo appello Merkel sottolinea l'importanza del tracciamento, affinché ogni persona che abbia avuto contatti con qualcuno risultato positivo venga conseguentemente informata "in modo da interrompere la catena delle infezioni".