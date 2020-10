Samsung, morto il presidente Lee Kun-hee: aveva 78 anni

Il numero uno dell'azienda coreana è deceduto a Seul dopo un ricovero ospedaliero durato anni a seguito dell'attacco di cuore che lo ha colpito nel 2014. L'annuncio è stato dato dalla società con una nota: "È stato un vero visionario, che ha trasformato Samsung da azienda locale in player innovatore e potenza industriale mondiale. La sua eredità sarà eterna"

È morto a 78 anni Lee Kun-hee, il presidente di Samsung. Il decesso è avvenuto in ospedale a Seul, dove l'uomo era ricoverato da lungo tempo dopo un attacco di cuore nel 2014. In una nota, la società coreana ha dato notizia della scomparsa di Lee Kun-hee ricordandolo come "un vero visionario che ha trasformato Samsung da azienda locale in player innovatore e potenza industriale mondiale. La sua eredità sarà eterna".

Gli esordi di Lee Kun-hee leggi anche Samsung si prepara al lancio nel nuovo top di gamma Galaxy S Minore di tre fratelli, Lee Kun-hee aveva preso nel 1987 la guida del gruppo - fondato da suo padre per l'export di pesce e frutta - che era diventato già il primo campione industriale sudcoreano, con attività che spaziavano dall'elettronica di consumo all'edilizia e all'industria pesante.

"Cambiate tutto, tranne moglie e figli" Lee Kun-hee è noto per una dichiarazione che risale al 1993 durante un evento aziendale a Francoforte, e che potrebbe rappresentare la sua visione del new management: "Cambiate tutto, tranne mogli e figli". Quel giorno, in Germania, l'imprenditore voleva spronare i dirigenti a battere nuove strade per reinventare l'azienda, nota all'epoca per i televisori a basso costo, puntando da visionario sulla tecnologia avanzata per stupire il mondo. Nel 2006 Samsung superò Sony diventando il leader nel mercato globale dei televisori. Cinque anni dopo scavalcò Apple, allora il più grande produttore di smartphone. E negli anni a seguire fu la volta di chip e schede di memoria, il vero traino della crescita impetuosa della conglomerata, in un settore dominato dalle corporation americane e giapponesi. Sotto la guida di Lee Kun-hee, Samsung ha visto il suo fatturato crescere fino a superare i 200 miliardi di dollari e valere da sola un quinto del Pil della Corea del Sud, nonché il 20% del suo export.

Lee Kun-hee - ©Ansa