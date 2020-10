Covid, a Dublino la gente balla poche ore prima del lockdown. VIDEO

Una folla di giovani si è riunita attorno a un musicista di strada in una delle principali vie del divertimento della capitale irlandese, Grafton Street, poco prima che scattasse il provvedimento di chiusura in vigore dal 22 ottobre. Il nuovo lockdown durerà sei settimane

Una folla di ragazzi si è riunita a festeggiare nella centrale Grafton Street, a Dublino, la sera del 21 ottobre, poco prima che in Irlanda entrasse in vigore il lockdown nazionale per arginare la seconda ondata di Coronavirus, scattato ufficialmente il 22 ottobre.

Musica e festa in Grafton Street

Il video diffuso da Storyful che ha immortalato l'evento mostra una folla numerosa che balla attorno a un musicista di strada, nella principale via dello shopping della capitale irlandese. L'"Irish Times" ha riferito che il raduno improvvisato è stato disperso poco dopo dalla polizia. In quel momento, infatti, 2.500 agenti delle forze dell'ordine stavano già pattugliando le strade del centro invitando le persone a rientrare a casa in vista dell'imminente coprifuoco.

Lockdown di sei settimane

L'Irlanda, dal 22 ottobre, è entrata nel livello 5 del piano nazionale contro il Covid. Ciò significa che tutti i negozi non essenziali sono stati chiusi, ristoranti e pub possono offrire solo servizio da asporto e gli spostamenti consentiti sono stati limitati per la maggior parte dei casi a un raggio di cinque chilometri da casa. Con sei settimane di chiusura totale, l'Irlanda è il primo Paese europeo a imporre, in questa seconda ondata di pandemia, la misura del lockdown più stringente.