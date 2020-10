Covid Francia, nuovo record: 32.427 nuovi casi. Scatta il coprifuoco

L'annuncio del coprifuoco

approfondimento

Coronavirus Francia, Macron: "Coprifuoco a Parigi e in altre 9 città"

Il coprifuco è stato annunciato in diretta tv il 14 ottobre dal presidente Emmanuel Macron. Il provvedimento riguarda Parigi, Grenoble, Lille, Lione, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-en-Provence, Marsiglia, Rouen e Tolosa ed è dichiarato per 4 settimane. Il periodo è prorogabile fino al primo dicembre se si rivelerà necessario dopo una verifica sull'emergenza coronavirus. Per "rientrare dal lavoro dopo le ore 21:00 o per il lavoro di notte" saranno necessarie delle speciali "autorizzazioni", ha detto Macron, precisando che delle "multe" sono previste in caso di non rispetto del coprifuoco. Il presidente francese ha detto che "per tutti coloro che rientrano dal lavoro alle ore 21:00 o che lavorano di notte, ci sarà ovviamente un'autorizzazione", come anche per "tutti coloro che hanno delle emergenze, per esempio sanitarie". Ma per chi viola il coprifuoco "ci saranno multe di 135 euro", ha avvertito Macron, spiegando che per i casi recidivi potranno salire fino a "1.500 euro".