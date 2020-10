I prossimi 15 e 16 ottobre i leader dell’Unione europea si incontreranno a Bruxelles per discutere anche delle relazioni con il Regno Unito. Sempre il 15 ottobre scade la deadline annunciata dal premier britannico, Boris Johnson, per trovare un’intesa amichevole tra il suo Paese e l’Unione europea sul futuro post-Brexit. A molti tra i non addetti ai lavori tutto questo potrà sembrare soltanto un déjà vu, eppure sia il vertice europeo sia l’ultimatum britannico si collocano in una fase particolarmente critica e potenzialmente decisiva del laborioso processo di divorzio di Londra dall’Ue.

Dalla metà del 2016 fino al febbraio 2018, si sono succeduti sette round negoziali tra Londra e Bruxelles, culminati in una bozza di accordo quadro di recesso. Bocciato per ben tre volte dalla Camera dei Comuni, l’accordo è stato in parte modificato con la nuova bozza concordata nell’ottobre del 2019. Il tutto mentre all’interno del Partito Conservatore inglese si è consumata la fine della leadership di Theresa May e la lotta per la sua successione, che ha visto vincente Boris Johnson. Quest’ultimo è riuscito a imprimere una nuova accelerazione al processo, anche grazie alla schiacciante vittoria nelle elezioni generali del dicembre 2019; elezioni combattute con lo slogan Get Brexit done. Da qui l’uscita del Regno Unito lo scorso 31 gennaio e l’inizio del periodo di transizione di cui sopra.

Se avete già sentito parlare di “vertici decisivi” sulla Brexit e di “rinvii all’ultimo minuto” è perché il percorso della Brexit è cominciato ufficialmente nell’ormai lontano 23 giugno 2016. In quella data, con un referendum popolare, i cittadini inglesi votarono a maggioranza (52% vs. 48%) per abbandonare l’Unione europea di cui il Regno Unito era ufficialmente parte dal 1° gennaio 1973.

Proviamo dunque a ricapitolare. A che punto è la Brexit? Ufficialmente ci troviamo nel cosiddetto periodo di transizione. Una fase cominciata lo scorso 31 gennaio, giorno in cui il withdrawal agreement o accordo quadro di recesso tra Londra e Bruxelles è entrato in vigore: già da quel momento il Regno Unito non è più membro dell’Unione europea. Il periodo di transizione dovrebbe terminare il 31 dicembre 2020.

I nodi della trattativa e la prospettiva inglese

leggi anche

Brexit, Uk: dal 2021 visto d'ingresso solo a chi conosce l’inglese

Il futuro post-mercato comune è dunque il filo rosso che unisce i tre principali dossier adesso sul tavolo della trattativa:

a) le modalità di accesso del Regno Unito al mercato unico europeo a partire dal 31 dicembre 2020;

b) i diritti di sfruttamento per la pesca delle reciproche acque territoriali;

c) la regolazione del confine tra Irlanda e Irlanda del Nord.

Anche se mediaticamente meno fortunato rispetto agli scontri sulla pesca e sul confine irlandese, il futuro rapporto del Regno Unito col mercato unico europeo (a) è probabilmente il dilemma di fondo degli attuali dissidi. Vediamo brevemente perché. Giornalisti e analisti dell’Europa continentale tendono – talvolta comprensibilmente – ad approfondire ragioni e motivazioni di Bruxelles e degli Stati membri dell’Ue, o comunque a non illuminare a sufficienza tutto ciò che anima il fronte inglese del negoziato. Per compensare questo deficit di attenzione occorre ribadire che uno dei capisaldi del movimento e della campagna a sostegno del Leave tra gli Inglesi fu l’intento di “riprendere il controllo” dei destini del proprio Paese. Il corollario è la piena autonomia del Parlamento inglese come fonte normativa e il pieno controllo dei confini nazionali. Questo punto di vista continua ancora oggi, dopo l’uscita del Regno Unito dall’Ue, ad alimentare attriti con l’approccio europeo. I leader europei infatti da parte loro sarebbero pronti a concedere a Londra l’accesso più ampio possibile al mercato comune, a condizione che siano rispettati alcuni standard e regolamenti comunitari, in primis sugli aiuti di Stato, col ragionevole obiettivo di evitare una concorrenza sleale. I britannici, da parte loro, possono forse accettare di uscire dalle istituzioni comunitarie rimanendo però in qualche modo vincolati alle regole comunitarie, peraltro essendosi privati del diritto di incidere sulla formazione delle stesse? Sarebbe un paradosso. Tanto più che legato a tutto ciò vi è anche il problema di come risolvere eventuali future dispute in questo campo. Per il Regno Unito l’ideale sarebbe il WTO. Tuttavia, legare l’accesso al mercato europeo al rispetto delle regole comunitarie lascerebbe troppo spazio alla possibilità di porre il tutto nelle mani della Corte Europea di Giustizia. Al paradosso si aggiungerebbe la beffa.



Dalla volontà di riprendere pieno controllo dei confini discendono anche gli attriti sui diritti di sfruttamento per la pesca (b). Con la fine del periodo di transizione i pescherecci dei paesi dell’Unione perderanno la libertà di accesso alle acque britanniche – e dunque alle risorse ittiche ivi presenti. Si tratterebbe di un grosso danno soprattutto per la Francia e non a caso il presidente Emmanuel Macron guida la battaglia dei paesi che si affacciano sul Mar del Nord su questo tema. Nonostante il rilievo mediatico e il fatto che Macron necessiti di mostrare i muscoli anche in vista delle elezioni presidenziali del 2022, non sembra comunque trattarsi di un tema in grado di bloccare il raggiungimento di un accordo generale, sia perché la Germania non lo considera cruciale come gli altri due, sia perché il Regno Unito non avrebbe problemi a raggiungere un compromesso su questo punto in cambio di concessioni sugli altri due.



Ben più spinoso, in tema di confini, è il dossier irlandese (c). Infatti, in fase di definizione dell’accordo quadro di recesso, le parti stabilirono che in caso di mancata intesa sul futuro post-mercato comune, il Regno Unito si sarebbe comunque impegnato a non far riemergere alcun “confine fisico rigido” tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, cioè nell’unico punto di terra in cui le frontiere di Unione europea e Regno Unito si toccano. È questo in sostanza il tanto discusso “backstop” su cui si accordarono i negoziatori. Adesso però il governo inglese sembra aver modificato le sue priorità: se alla fine salta tutto e non si trova un’intesa post-mercato comune – è il ragionamento del governo Johnson – tenere fede all’impegno sul backstop obbligherebbe a creare una frontiera marina tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord, creando una barriera interna al mercato nazionale, e questo esito è inaccettabile. Da qui l’approvazione, per ora soltanto da parte della Camera dei Comuni, dell’Internal Market Bill che punta a difendere l’integrità del mercato domestico del Regno Unito in caso di mancata intesa con Bruxelles, ricreando dunque un confine tra le due Irlande e contravvenendo agli impegni presi finora. Ecco spiegata di conseguenza la scelta della Commissione europea di avviare una procedura di infrazione comunitaria per violazione del diritto internazionale da parte di Londra.



Il premier inglese Johnson, al momento, ha annunciato il 15 ottobre come data limite entro la quale risolvere questi tre nodi, minacciando che in alternativa si procederà a un divorzio senza accordo. In caso di no deal, le relazioni commerciali ed economiche tra Regno Unito e Unione europea saranno regolate a partire dal 1° gennaio 2021 sulla base del diritto internazionale e delle norme dell’Organizzazione mondiale del Commercio (WTO). Si tratta di ultimatum credibile o è soltanto parte di una strategia negoziale? Nessuna ipotesi può essere esclusa a priori. Per una valutazione degli scenari diplomatici futuri, però, occorre anche tenere presente come stanno cambiando gli equilibri politici all’interno del Regno Unito.