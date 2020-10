Francia, chi è Guillaume Benoliel, genio del pianoforte a 6 anni. VIDEO

Guillaume Benoliel, bambino di 6 anni figlio di due musicisti dilettanti, sembrerebbe un ragazzo come tanti: studia, fa sport e ama le costruzioni. Ma i suoi sogni e il suo talento sono diversi da quelli della maggior parte dei suoi coetanei e lo hanno trasformato in un giovanissimo concertista. Secondo il suo insegnante del conservatorio, Serguei Kouznetsov, al pianoforte ha infatti capacità rare e mani con un'abilità straordinaria che riescono a riprodurre suoni e melodie molto complesse per la sua giovane età: "Ho incontrato persone di talento nella mia carriera, ma non come lui", ha sottolineato il maestro.