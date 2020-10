Nobel economia, Paul Milgrom svegliato nel cuore della notte

L'accademia di Svezia non aveva il numero di telefono dell'economista. Così il suo collega e mentore è andato a suonare alla sua porta per informarlo della vittoria

"Paul, sono Bob Wilson. Hai vinto il premio Nobel". Così il vicino di casa e mentore ha svegliato Paul Milgrom nel cuore della notte, annunciandogli la decisione della Royal Swedish Academy of Sciences. L'istituzione non era riuscita a raggiungere Milgrom al telefono, così Wilson ha dato loro il numero di telefono del collega. La coppia è stata citata per i miglioramenti alla teoria delle aste e invenzioni di nuovi formati di aste.

“Wow, sì. Okay”

Secondo quanto riportato da Stanford News, la scena è stata ripresa da una videocamera di sicurezza installata davanti all'ingresso di casa Milgrom a Stanford, California. Nel video si vede Wilson che citofona per avvertire Milgrom della vittoria del Nobel per l'economia e delle difficoltà dell'Accademia di Svezia di contattarlo. Infatti, Milgrom aveva staccato il telefono pensando fosse una chiamata di spam in arrivo, spingendo il comitato per il Nobel a contattare la moglie di Bob Wilson. La risposta di Milgrom all'annuncio del collega è stata di sorpresa. "Wow, sì. Okay".

"La maledizione del vincitore"

Paul Milgrom e Robert Wilson, 72 e 83 anni, hanno ricevuto il Nobel per l'economia e un premio di 10 milioni di corone svedesi (circa 1 milione di dollari). Entrambi sono esperti di aste e collaborano sin dalla laurea di Milgrom, avvenuta alla fine degli anni Settanta. La Royal Swedish Academy of Sciences ha assegnato il riconoscimento perché "le aste influenzano la nostra vita quotidiana" e "i vincitori di scienze economiche di quest'anno, hanno migliorato la teoria delle aste e inventato nuovi formati di aste, a vantaggio di venditori, acquirenti e contribuenti in tutto il mondo". Con i suoi studi Wilson ha mostrato "perché gli offerenti razionali tendono a fare offerte al di sotto della loro migliore stima del valore comune: sono preoccupati per la maledizione del vincitore, cioè di pagare troppo e perdere".