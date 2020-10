Nobel per l'Economia 2020, vincono Milgrom e Wilson

I due economisti statunitensi sono stati insigniti del riconoscimento "per i loro studi sulla teoria delle aste e l’invenzione di nuovi formati di asta". Non si tratta tecnicamente di un Nobel come gli altri, ma di un premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel

Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson sono stati insigniti dal premio Nobel per l'Economia 2020. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito loro per gli studi sulla teoria delle aste, ossia della teoria che si occupa di come la gente si comporta nei mercati ad asta, e per le loro invenzioni in tema di "nuovi formati". Il riconoscimento non è tecnicamente un Nobel come gli altri, ma un premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel. (IL NOBEL PER LA PACE 2020 AL WORLD FOOD PROGRAMME - IL NOBEL PER LA LETTERATURA A LOUISE GLÜCK).

Chi sono i due vincitori 72 e 83 anni, Paul Milgrom e Robert Wilson sono due economisti statunitensi esperti di aste. Hanno ottenuto il riconoscimento considerato che: "le aste influenzano la nostra vita quotidiana e che i vincitori di scienze economiche di quest'anno, hanno migliorato la teoria delle aste e inventato nuovi formati di aste, a vantaggio di venditori, acquirenti e contribuenti in tutto il mondo". Wilson, con i suoi studi ha mostrato "perché gli offerenti razionali tendono a fare offerte al di sotto della loro migliore stima del valore comune: sono preoccupati per la maledizione del vincitore, cioè di pagare troppo e perdere".