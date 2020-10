Coronavirus mondo, in Brasile oltre 5 milioni di contagi

In Canada la media di nuovi casi ha toccato il livello più alto dall’inizio della pandemia. Preoccupa anche la Germania: record di positivi per il secondo giorno consecutivo

Secondo la Johns Hopkins University i contagi totali nel mondo sono 36.156.547 e i morti legati al Covid-19 sono 1.055.684. In Sudamerica il Paese più colpito rimane il Brasile, che ha superato la soglia dei 5 milioni di contagiati. Anche in Europa continuano ad aumentare i nuovi casi: in Germania oltre 2mila in 24 ore. Mentre la Tunisia impone il coprifuoco per i prossimi 15 giorni (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

In Brasile oltre 31 nuovi contagi vedi anche Coronavirus, i 10 Paesi europei con più casi in 24 ore: boom in Uk Il bilancio dei casi di coronavirus in Brasile ha superato la soglia dei 5 milioni: lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese, secondo quanto riporta la Cnn. Ieri sono stati registrati 31.553 nuovi contagi, un dato che ha portato il totale delle infezioni a quota 5.000.694. Allo stesso tempo, sono stati segnalati altri 734 decessi, per un totale dall'inizio della pandemia di 148.228 morti nel Paese sudamericano.

In Usa positivo generale dei Marines leggi anche Coronavirus, offensiva negazionista di Trump: "È come influenza" Negli Stati Uniti, dove anche il presidente Donald Trump è risultato positivo e al momento si trova in isolamento alla Casa Bianca, il numero due del corpo dei Marines è risultato positivo al Covid-19. Il generale Gary Thomas era tra i vertici militari che si erano messi in quarantena questa settimana dopo il contagio del vicecomandante della guardia costiera Charles Rey.

In Canada circa 2mila contagi al giorno approfondimento Covid, tampone obbligatorio per chi entra in Italia da questi Paesi La media settimanale dei nuovi casi di coronavirus in Canada ha toccato il livello più alto dall'inizio della pandemia con circa 2.000 contagi al giorno, pari ad un aumento del 40% negli ultimi sette giorni: lo ha reso noto l'Agenzia per la salute pubblica del Paese, secondo quanto riporta la Cnn. Allo stesso tempo, continuano a salire i ricoveri ed i decessi: attualmente oltre 600 pazienti sono ricoverati negli ospedali canadesi ed una media di 18 persone al giorno muoiono a causa del virus. L'Ontario e il Quebec sono le province più colpite, con oltre l'80% delle nuove infezioni ed il 60% dei casi rilevati negli under 40. In particolare, il Quebec ha registrato 1.364 nuovi casi nella sola giornata di martedì, ovvero il livello più alto dall'inizio della pandemia.

1228908083 - ©Getty

In Tunisia coprifuoco per 15 giorni vedi anche Covid, tampone obbligatorio per chi entra in Italia da questi Paesi Per contrastare la diffusione del coronavirus le autorità tunisine hanno decretato la misura del coprifuoco notturno, a partire da stasera per 15 giorni, nella Grand Tunis, ovvero la macro area urbana della capitale che comprende i governatorati di Tunisi, Ariana, Ben Arous e Manouba, con oltre 2,6 milioni di abitanti. Lo ha reso noto la tv di Stato Watanya 1 nella serata di ieri precisando che l'orario del coprifuoco andrà dalle 21 alle 5 nei giorni feriali e dalle 19 alle 5 il sabato e la domenica. Saranno esentati dalla disposizione solo i lavoratori dei servizi essenziali. Nelle ultime settimane la Tunisia ha registrato un forte incremento dei contagi. Gli ultimi dati resi noti dal ministero della Sanità, riferiti al 4 e 5 ottobre scorsi, parlano di altri 2.312 contagi, per un totale di 24.542 infezioni dall'inizio dell'epidemia. Il bilancio dei decessi è di 364, di cui 43 nelle 48 ore considerate. Altre misure di coprifuoco notturno sono state adottate anche a Sousse, Monastir, Sidi Bouzid e Kef.