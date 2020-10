Molti Stati europei, in concomitanza anche delle consuete influenze stagionali, stanno registrando un aumento dei casi da coronavirus (LIVEBLOG - SPECIALE) e stanno, quindi, cominciando a pensare a interventi netti per arginare la diffusione del virus. La Scozia vuole tornare a uno stato di mini lockdown della durata di due settimane. La decisione è stata presa dalle autorità scozzesi dopo che nella giornata di ieri, 5 ottobre, sono stati registrati 697 nuovi casi con zero decessi, ma con un aumento esponenziale del numero di ricoverati in ospedale. (I PAESI CON PIU' CONTAGI IN 24 ORE).