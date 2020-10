Etihad Airways include tampone gratuito nei biglietti aerei

Già dal primo agosto la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti ha messo in piedi un sistema per garantire ai suoi passeggeri voli Covid-free

Volare in sicurezza nell’era Covid è la missione di Ethiad Airways. In un comunicato la compagnia aerea ha annunciato una nuova misura riservata ai suoi passeggeri: fino al 31 dicembre infatti includerà il tampone per il Covid-19 in tutti i suoi biglietti. Con l’obiettivo di eliminare quanti più inconvenienti possibili nel processo di test molecolare e di accelerare le procedure che i passeggeri devono effettuare prima di salire a bordo dell'aereo, il vettore degli Emirati Arabi Uniti ha introdotto la nuova copertura assicurativa gratuita su tutti i biglietti che copre le spese mediche e i costi di quarantena qualora il Covid venga diagnosticato durante il viaggio. Tutti i viaggiatori che volano dall'aeroporto internazionale di Abu Dhabi avranno accesso al servizio ad eccezione di quelli che si recano in Cina, dove sono previsti protocolli di test specifici. Ethiad Airways ha iniziato a introdurre misure per contenere il virus già dal primo agosto garantendo voli Covid-free.