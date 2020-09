Caso Becciu, "Segreteria Stato investì 100 milioni in immobili Londra"

Secondo il quotidiano britannico la Santa Sede avrebbe investito in altri appartamenti di lusso oltre a quello in Sloane Avenue finito al centro di un'inchiesta. All'epoca il cardinale era Sostituto in Segreteria di Stato. Il fatto non configurerebbe comunque alcun illecito. Il vescovo Galantino: "Il Papa ha chiesto trasparenza già prima della vicenda legata al cardinale"

A Londra la Segreteria di Stato vaticana avrebbe investito non solo nel palazzo di Sloane Avenue, finito al centro di un’inchiesta e tra i probabili motivi delle dimissioni del cardinale Angelo Becciu, ma anche in altri appartamenti di lusso nella capitale britannica per 100 milioni di sterline. A scriverlo è il Financial Times chiamando in causa il ruolo, in questi investimenti, del cardinale Becciu, all'epoca dei fatti Sostituto in Segreteria di Stato. Si tratterebbe di "un portafoglio di appartamenti di altissimo livello a Cadogan Square e dintorni, a Knightsbridge, uno degli indirizzi residenziali più costosi di Londra". "I nuovi documenti, che non configurerebbero alcun illecito - precisa il giornale britannico -, gettano ulteriore luce sulle attività finanziarie della Segreteria di Stato".