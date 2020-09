Romania, a Deveselu sindaco muore di Covid: i cittadini lo rieleggono

Ion Aliman è deceduto lo scorso 17 settembre, a 57 anni, e per omaggiarlo, i suoi concittadini hanno riconfermato il suo mandato. Al termine del voto, gli abitanti del piccolo comune a Sud del Paese, si sono recati sulla tomba dell'uomo, nel cimitero comunale, per celebrare la sua vittoria. Ora verrà programmata una nuova votazione

Era così ben voluto dai suoi concittadini che il sindaco di Deveselu, piccolo comune a Sud della Romania, è stato rieletto alle elezioni municipali nonostante fosse morto 11 giorni fa, a causa del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Ion Aliman è deceduto lo scorso 17 settembre, a 57 anni, e per omaggiarlo, gli aventi diritto hanno riconfermato il suo mandato, con 1.057 voti a favore su 1.600. Un’elezione, questa, a forte valenza simbolica, al termine della quale i cittadini si sono recati sulla tomba dell'uomo, nel cimitero comunale, per celebrare la sua vittoria.

Verrà programmata una nuova votazione approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata Come scrive anche la Cnn, il volto del sindaco era già stato stampato su tutti i manifesti elettorali, prima che si ammalasse e che morisse. I volantini non sono quindi stati rimossi. Ma una nuova elezione ora verrà riprogrammata. "Era un vero sindaco per noi", ha spiegato una donna alla tv ProTV, a Deveselu, "stava dalla parte della cittadina, e rispettava tutte le regole. Non credo che vedremo più un primo cittadino così".