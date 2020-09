Parigi, attacco vicino ex sede Charlie Hebdo: quattro feriti

È in corso a Parigi un intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dalla Bastiglia. Due persone sono in fuga nella zona della Bastiglia, dopo aver attaccato dei passanti con un coltello o un machete, stando ai testimoni. Gli abitanti sono invitati a non uscire di casa, blindate scuole e uffici pubblici. Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir

È in corso a Parigi un intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dalla Bastiglia. Ci sarebbero 4 feriti, fra cui una donna, secondo testimoni oculari. Gli autori dell'attacco, due persone, sono in fuga. Due persone sono in fuga a Parigi, nella zona della Bastiglia, dopo aver attaccato dei passanti con un coltello o un machete, stando ai testimoni. L'intera zona attorno alla rue Nicolas Appert, dove sorgeva l'ex redazione di Charlie Hebdo, non lontano dalla Bastiglia, è isolata. Gli abitanti sono invitati a non uscire di casa, blindate scuole e uffici pubblici. Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir. "Attacco all'arma bianca nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo. Almeno 3 feriti gravi. Aggressore in fuga. Caccia all'uomo in corso", scrive il giornalista di France 24, Christophe Dansette, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. La notizia è confermata anche da altri media francesi.