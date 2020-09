Navalny scrive alla moglie: “Mi hai salvato dal coma”

Il post del blogger

approfondimento

Navalny, il governo tedesco: "È stato avvelenato, prove indubitabili"

Il post è corredato da una foto della coppia all'ospedale la Charité di Berlino, dove il blogger è stato ricoverato per avvelenamento. Secondo il governo tedesco, dai test tossicologici effettuati in un laboratorio speciale dell’esercito, sarebbe emerso che il 44enne è stato stato avvelenato con un pericoloso agente nervino, il Novichok, sviluppato dalla Russia tra gli anni Ottanta e Novanta e già usato in passato per avvelenare gli oppositori del presidente Vladimir Putin.

Cremlino: "Staff di Navalny ha portato via prove"

La Russia ha problemi con l'inchiesta sul caso di Alexei Navalny perchè "molte prove" sono state portate via dallo staff dell'oppositore. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Gli investigatori stanno incontrando alcuni problemi, considerando che, purtroppo, molte prove sono state portate via. E' necessario scoprire se questo tentativo di nascondere certe prove è intenzionale o meno e perche' questo sta accadendo", ha detto Peskov, aggiungendo che la Russia ha ancora problemi ad ottenere informazioni rilevanti dalla Germania. "Ci sono alcuni problemi nel ricevere informazioni, che chiaramente ostacolano il processo investigativo", ha detto.