Coronavirus, in Francia record di nuovi contagi: 13.215 in 24 ore

Nel Paese continua a crescere a ritmi sostenuti il numero dei contagiati, che dall’inizio della pandemia sono 467.314. Nell’ultima giornata sono stati segnalati 123 decessi legati al Covid-19, una cifra alta dovuta a un ricalcolo dei decessi. Il presidente: “Abbiamo una cosa sola da fare: batterci, batterci, batterci” sul fronte sanitario, economico e sociale

In Francia si è registrato un nuovo record giornaliero di casi di coronavirus: sono 13.215 in 24 ore. A renderlo noto è un comunicato di Santé Publique. Nel Paese, nell’ultima giornata, sono stati segnalati 123 decessi legati al Covid-19: una cifra mai toccata dalla primavera scorsa. In totale, secondo i dati della Johns Hopkins University, in Francia i casi dall’inizio della pandemia sono 467.314 e i morti 31.257. “Abbiamo una cosa sola da fare: batterci, batterci, batterci”, ha detto il presidente Emmanuel Macron (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

A comunicare il record di casi in 24 ore e il numero di decessi è stata una nota dell'agenzia sanitaria Santé Publique. A corredo delle cifre, è stato precisato che il numero delle vittime e quello dei ricoveri - tutti particolarmente alti oggi - sono dovuti a cartelle di ingresso in ospedale e in rianimazione arretrate da parte di un ospedale della regione di Parigi. Si tratta di numeri che quindi non erano stati trasmessi nelle settimane scorse e non erano entrati nel database. Questa operazione di "recupero dati" riguarda – ha spiegato ancora Santé Publique France – 237 dossier di ricoveri e 76 decessi. Oltre alla cifra di 123 decessi, non tutti registrati quindi nelle ultime 24 ore, il comunicato della Direzione della Sanità indica un totale di 850 ricoveri e 100 ingressi in rianimazione, cifre che comprendono il "recupero" dei dati delle settimane scorse in un istituto sanitario.