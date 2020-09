Francia, governo vuole abolire certificato di verginità. Medici divisi

Il presidente Macron ha spiegato che “nella Repubblica non si possono chiedere certificati di verginità per sposarsi” annunciando quindi una riforma. Il ministro dell’Interno Darmanin: “Non soltanto lo vieteremo formalmente, ma ne proporremo la penalizzazione”. I dottori si dividono: pur riconoscendone l’anacronismo, alcuni di loro sostengono che “può proteggere ragazze a rischio”

La Francia si divide sul "certificato di verginità” per le donne. Il governo ne ha annunciato l'abolizione in nome della dignità e dei diritti delle donne, oltre che della parità dei sessi, promettendo anche di punire chi lo emette. I medici però non sono tutti pienamente d’accordo. Riconoscono l'anacronismo e l'insostenibilità della pratica, ma una parte della categoria spiega che in alcuni casi, sempre più rari, rilasciare l'attestato che la ragazza è vergine "può proteggerla" da violenze e molestie.

Il governo vuole abolire la pratica leggi anche Negli Usa due proposte bipartisan per vietare i test sulla verginità In applicazione delle misure “antiseparatismo” nella società, una formula dettata dal presidente Emmanuel Macron, il ministro dell'Interno Gerald Darmanin propone di punire penalmente i certificati di verginità, un retaggio del passato: "Alcuni medici osano ancora certificare che una donna è vergine per consentire un matrimonio religioso - ha spiegato Darmanin -, nonostante la condanna di queste pratiche da parte del Consiglio dell'Ordine dei medici. Non soltanto lo vieteremo formalmente, ma ne proporremo la penalizzazione". Lo scorso febbraio era stato Macron in persona ad enunciare le grandi linee del progetto di modernizzazione della società: "Nella Repubblica non si possono chiedere certificati di verginità per sposarsi. Nella Repubblica non si deve mai accettare che le leggi della religione siano superiori alle leggi della Repubblica".

I medici divisi La netta posizione dell’esecutivo, si sta scontrando, negli ultimi giorni, con quelle di alcuni gruppi di medici. l governo "sbaglia obiettivo prendendosela con i professionisti della Sanità - denuncia in un comunicato l'Associazione nazionale centri per l'interruzione di gravidanza e la contraccezione - in ogni caso la richiesta di questo certificato è l'occasione di accogliere, valutare la situazione e discutere di queste pratiche con la donna. Questo spazio di parola è utile e deve rimanere possibile. Il divieto non farebbe che negare queste pratiche comunitarie senza farle scomparire". Di diverso avviso Joelle Belaisch-Allart, presidente del Collegio nazionale ginecologi e ostetrici, che spiega a Le Monde: "Sono casi estremamente rari ma esistono, con più o meno richieste secondo il luogo di esercizio, e si tratta essenzialmente di richieste di origine religiosa. Non c'è alcuna ragione di esigere che la donna arrivi vergine al matrimonio, sono pratiche di altri tempi, una violenze contro le donne che non deve più esistere".