Coronavirus, in Francia quasi 10mila casi

Continuano ad aggravarsi le cifre della pandemia da Coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ) in Francia, con 9.784 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, secondo quanto annunciato da Santé Publique France. Resta stabile al 5,4% il tasso di positività dei test resta uguale al 16 settembre, 5,4%. Aumentano anche i decessi, che con 46 nuove vittime superano quota 31.000 (31.045). Altri 29 pazienti sono stati accolti nei reparti di rianimazione del Paese.

Il presidente Macron: "Stringere i denti in attesa di giorni migliori"

Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita oggi al Tour de France, ha invitato i francesi a "stringere i denti" nell'attesa di "giorni migliori". Il capo dello stato ha seguito in auto la fine della tappa da Grenoble a Méribel, nel sud-est: "Era estremamente importante in questo contesto - ha detto al termine della frazione - dimostrare che si puà convivere con il virus. Circola sempre di più in alcuni dipartimenti, e questo spinge il governo ad inasprire un po' le regole. Per alcuni mesi - ha continuato Macron - il virus circolerà. Questo significa che tutto quello che possiamo fare con regole corrette dobbiamo provare a mantenerlo".