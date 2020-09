Beirut, torna la paura: nuovo incendio nella zona del porto. VIDEO

Alte colonne di fumo nero sulla capitale libanese a poco più di un mese dalle esplosioni del 4 agosto che provocarono oltre 190 morti. Le fiamme si sono alzate da un magazzino per lo stoccaggio di pneumatici e olio per motori. Il direttore del porto: “Non ci sono rischi di esplosioni”

Torna la paura a Beirut. Un gigantesco incendio è divampato nella zona del porto, la stessa delle devastanti esplosioni del 4 agosto scorso che provocò oltre 190 morti. Alte colonne di fumo nero e fiamme si sono alzate nei cieli della capitale del Libano, come mostrano diversi video in circolazione sui social. Ma il direttore del porto Basse Qaysi ha precisato che a differenza di ciò che è accaduto oltre un mese fa stavolta “non ci sono rischi di esplosioni”.

Coinvolto un magazzino di pneumatici e olio per motori

L'incendio ha coinvolto un magazzino dove sono stoccati pneumatici di automobili e olio per motori, hanno detto in un comunicato i militari libanesi. Spesse colonne di fumo nero sono visibili da diversi quartieri della città ancora sotto shock per le esplosioni mortali che hanno traumatizzato la capitale cinque settimane fa.