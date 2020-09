Sun: "David e Victoria Beckham hanno avuto il Covid e sono guariti"

A rivelarlo è la testata inglese, che citando una fonte anonima, spiega che i due avrebbero contratto il virus a marzo in una serie di impegni pubblici in California

Anche David Beckham e la moglie Victoria Adams avrebbero contratto il coronavirus, ma l’avrebbero sconfitto e ora sarebbero guariti. A rivelarlo è il Sun che, riferendosi a una fonte anonima, spiega che i due avrebbero contratto il virus a marzo in una festa a Los Angeles o in concomitanza di alcuni incontri di calcio in cui è stato coinvolto lo Spice Boy. Insieme alla coppia, secondo la testata inglese, sarebbero stati contagiati anche alcuni membri dello staff ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LE MAPPE - LE GRAFICHE ).

Il Sun: malattia contratta in California

Stando a quanto racconta il tabloid, Beckham e la Adams, tornati in Gran Bretagna per festeggiare il compleanno del figlio Brooklyn, si sarebbero accorti della malattia e l’avrebbero "combattuta segretamente". La coppia, ancora prima che fosse proclamato il lockdown nel Paese, avrebbe messo in quarantena la famiglia nello splendido scenario della loro villa nelle Cotswolds. Nessuna ammissione pubblica però della malattia, come invece hanno fatto tanti altri vip, anche se secondo la fonte del Sun Victoria "era terrorizzata" dal fatto che tutta la sua famiglia potesse essere un "superdiffusore" della malattia.