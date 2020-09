Bielorussia, scomparsa la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova

Sarebbe stata costretta a salire su un minivan da uomini a volto coperto. Tikahnovskaya ha parlato di un "rapimento" organizzato dal regime. Il ministero dell'Interno ha negato ogni resposabilità

L'ultima esponente di spicco dell'opposizione bielorussa rimasta in patria, Maria Kolesnikova, a capo della campagna elettorale del candidato (non ammesso) Viktor Babariko nonché alleata di Svetlana Tikhanovskaya, è scomparsa a Minsk. Secondo testimoni oculari sarebbe stata caricata a bordo di un minibus da alcuni uomini col volto coperto e portata in un luogo sconosciuto.

Tikahnovskaya: "Rapita dal regime" approfondimento Bielorussia, Tikhanovskaya a Sky TG24: "Mai un giorno senza paura" La notizia, riportata dal portale e Tut.by, è stata subito giudicata dalla ex candidata alle presidenziali, Svetlana Tikahnovskaya, come un "rapimento" organizzato dal regime. Il ministero dell'Interno della Bielorussia ha commentato laconicamente il fatto, assicurando che non si tratta di un arresto. Il fatto sarebbe avvenuto nei pressi del Museo d'Arte Nazionale. "Il telefono di Kolesnikova è disponibile, ma non risponde al telefono", scrive Tut.by. Kolesnikova ha fatto la campagna elettorale a fianco di Tikhanovskaya, che ha rivendicato la vittoria nelle elezioni del 9 agosto contro il presidente Aleksandr Lukashenko ed è stata poi costretta all'esilio in Lituania.

Spariti anche Rodnenkov e Kravtosv, due leader dell'opposizione leggi anche Bielorussia, Ue imporrà sanzioni e non riconosce elezioni del 9 agosto Si sono persi i contatti anche con Anton Rodnenkov e Ivan Kravtsov, altri due membri del Consiglio di coordinamento dell'opposizione, l'organismo istituito al fine di guidare una 'transizione pacifica' del potere. La vicenda si colloca sullo sfondo della vasta campagna di repressione messa in atto dalle autorità per sedare il movimento di proteste che da quasi un mese chiede le dimissioni di Lukashenko dopo presidenziali ritenute fraudolente. Dei sette membri del "presidium" del Consiglio di coordinamento, solo due sono ancora in patria e in libertà, tra cui la scrittrice premio Nobel per la letteratura Svetlana Aleksievich. Gli altri sono in carcere o in esilio: l'ultimo a lasciare il Paese sotto pressione dei servizi segreti è stato l'ex ministro della Cultura Pavel Latushko, che si è recato in Polonia dove già si trova da sabato un'altra oppositrice, Olga Kovalkova, anche lei nel presidium.

Tikhanovskaya: "Continueremo a lottare" leggi anche Bielorussia, Lukashenko dispiega esercito a confini occidentali Il Consiglio di coordinamento ha parlato senza mezzi termini di "metodi del terrore", puntando il dito contro le autorità che con rapimenti e intimidazioni mira a "far deragliare" il lavoro dell'opposizione. "Questi metodi sono illegali e non avranno altro effetto, se non quello di peggiorare la crisi", si legge nella dichiarazione dei rappresentanti dell'opposizione. "Più ci reprimono, più la gente scenderà in strada", ha ammonito Tikhanovskaya, "continueremo a lottare per il rilascio di tutti i detenuti e per nuove elezioni eque".