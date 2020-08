Migranti, Banksy finanzia una nave per il soccorso nel Mediterraneo

L’imbarcazione dello street artist è già in azione nel Mediterraneo, secondo quanto riporta The Guardian. Si chiama “Louise Michel”, come l’anarchico francese del XIX secolo ed è decorata con disegni dell’artista britannico

Banksy, il noto e misterioso street artist britannico, ha finanziato una nuova nave per soccorrere i migranti nel Mediterraneo. Secondo quanto riporta il The Guardian, l’imbarcazione è già in mare e ha salvato 89 persone. Il nome che è stato dato al mezzo di navigazione è “Louise Michel”, come l'anarchico francese del XIX secolo. Decorata con graffiti dell'artista britannico, è partita il 18 agosto dal porto spagnolo di Borriana, vicino Valencia.

Il primo salvataggio leggi anche Palermo, dal 7 ottobre mostra di Banksy con 100 pezzi originali La nave sarebbe stata noleggiata nella massima segretezza e avrebbe già recuperato 89 persone, tra cui 14 donne e due bambini, nel Mediterraneo centrale. Sempre The Guardian scrive che attualmente l’imbarcazione "sta cercando un porto marittimo sicuro per sbarcare i passeggeri o trasferirli su una nave della Guardia Costiera europea".