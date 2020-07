Banksy, trittico dell'artista venduto per 2,4 milioni di euro

Lo street artist di Bristol torna a fare notizia. Una sua opera, donata alla casa d'aste Sotheby's, è stata venduta all'incato per oltre due milioni di euro. Un dipinto dal forte messaggio politico, i cui proventi andranno in beneficenza

Per beneficenza. Il trittico di Banksy, intitolato “Mediterranean Sea View”, che risale al 2017, è stato venduto all’incanto da Sotheby’s per la considerevole cifra di 2,4 milioni di euro.

Il messaggio politico di "Mediterranean Street View"

Nell'opera, donata alla famosa casa d’aste londinese dallo street artist britannico, la cui identità rimane ancora sconosciuta, riprende un tema a lui caro: quello dei migranti. Il dipinto soltanto apparentemente richiama un tipico paesaggio marino, uno di quelli alla Turner, con le acque agitate dalle onde e un romantico tramonto dai toni dorati. In realtà c'è la chiara allusione alle vite perse in mare durante la crisi europea dei migranti, riferimento rappresentato dai giubbotti di salvataggio e da un remo, in primo piano, abbandonati sulla spiaggia.

Il ricavato andrà in beneficenza a un ospedale di Betlemme

Il ricavato dell'incanto, oltre 1.850.000 sterline, circa 2,4 milioni di euro, andrà a favore di un ospedale di Betlemme, il BASR (Betlehem Arab Society for Rehabilitation) e servirà alla costruzione di un’unità specializzata per l’ictus e per l’acquisto di attrezzature riabilitative per i più piccoli.

Un trittico, “Mediterranean Sea View”, dal "potente messaggio politico", come ha sottolineato Alex Branczik, responsabile europeo dell’arte contemporanea di Sotheby’s.