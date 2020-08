Egitto, fermato dalla polizia un 27enne di Gela

Nikolas Valenza vive da quattro anni in Spagna. Era arrivato nella capitale egiziana domenica 23 agosto, per incontrare un'amica. Interessata la Farnesina

Un giovane di Gela, Calogero Nikolas Valenza, 27 anni, è stato fermato dalla polizia all'aeroporto di Il Cairo dopo essere atterrato con un volo proveniente dalla Spagna. Il giovane vive a Barcellona e il fermo risale a domenica 23 agosto. La famiglia ha appreso la notizia nel pomeriggio del 25 agosto, dopo che è stata interessata la Farnesina, attraverso l'avvocato Nicoletta Cauchi.

Il ragazzo vive da quattro anni in Spagna. Alla madre, con la quale ha avuto contatti sabato mattina, aveva comunicato che la sera avrebbe raggiunto l'Egitto per incontrare un'amica. Poi si sono interrotte le comunicazioni e nella giornata di ieri la comunicazione del controllo da parte della polizia egiziana per accertamenti.