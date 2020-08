Egitto, 27enne siciliano arrestato al Cairo per traffico di droga

Del giovane, che da quattro anni vive e lavora in Spagna come Pr, non si avevano notizie da qualche giorno. L’ambasciata italiana sta seguendo il caso, mentre la famiglia chiede l’intervento di Amnesty International

Emergono dettagli a proposito del giovane italiano, fermato in Egitto, di cui la famiglia non aveva notizia da qualche giorno. Calogero Nicolas Valenza, 27 anni di Gela, sarebbe stato fermato domenica sera dalla polizia egiziana al suo arrivo all'aeroporto del Cairo, proveniente da Barcellona e sarebbe indagato nell'ambito di un presunto traffico internazionale di stupefacenti.

Non era in possesso di droga quando è stato fermato

Egitto, fermato dalla polizia un 27enne di Gela

Il giovane, che da quattro anni vive e lavora in Spagna come Pr per un'azienda organizzatrice di eventi, sarebbe incensurato e al momento del fermo non sarebbe stato in possesso di droga. Della sua presunta "scomparsa" si parlava da qualche giorno. Ad accusarlo, dopo un interrogatorio della polizia egiziana, sarebbe stato uno straniero, componente di un gruppo di amici arrestati alcuni giorni prima per traffico di stupefacenti.

L'ambasciata italiana segue il caso

Valenza, che era andato in Egitto per trovare un'amica, non sapeva di essere indagato in quel Paese, ed è stato arrestato al suo arrivo. Lo ha riferito alla famiglia, che vive a Gela, uno degli avvocati dell'ambasciata italiana al Cairo che sta seguendo il caso. I Valenza temono per la vita di Nicolas e per tutelare il proprio figlio hanno dato incarico al proprio avvocato di fiducia, Nicoletta Cauchi, di chiedere l'intervento di Amnesty International e di garantire l'assistenza legale al Cairo.