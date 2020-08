Incendi in California, Trump dichiara lo stato di calamità grave

Non si ferma l’ondata di incendi che sta devastando la California. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato la stato di calamità grave per poter sbloccare i fondi federali che andranno ad aiutare lo Stato guidato dal governatore Gavin Newsom, in risposta a una crisi che ha già portato all’evacuazione dalle proprie abitazioni di 100 mila persone causando anche sei morti.