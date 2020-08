San Francisco, evacuate migliaia di persone per incendi in California

La California è ancora una volta stretta nella morsa degli incendi che, ora, si concentrano soprattutto nell’area intorno a San Francisco dove migliaia di persone, come riporta anche l’Associated Press, sono state fatte evacuare dalle loro case. Il governatore dello Stato, Gavin Newsom, ha spiegato che sul territorio sono stati conteggiati 367 roghi in 72 ore. Un pilota è morto durante un intervento per spegnere le fiamme, mentre almeno 5 persone sono rimaste ferite a causa di un incendio a Sud Est di San Francisco.