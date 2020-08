Elezioni in Nuova Zelanda rinviate per il Coronavirus

1/15 ©Getty

In Nuova Zelanda le elezioni per il rinnovo del Parlamento sono state rinviate di circa un mese per non esporre gli elettori e i 25mila addetti al funzionamento del meccanismo delle votazioni al rischio di contagio legato al Coronavirus. Nella foto il premier del Paese, Jacinda Ardern

