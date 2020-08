Coronavirus Usa, 64.201 nuovi casi e 1.336 morti in 24 ore

Non si arresta il boom dei contagi negli Stati Uniti dove, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore si sono registrati 64.201 nuovi casi di coronavirus e 1.336 morti. Negli Usa dall’inizio dell’emergenza il totale delle persone contagiate ha superato i 5 milioni (5.313.319 secondo i dati aggiornati al 15 agosto), mentre le vittime sono ormai 168.446 (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE). Nella giornata di ieri Anthony Fauci, il virologo in prima linea nella task force americana, ha ribadito le 5 regole per evitare il Covid.