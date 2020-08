Usa, polizia arresta un bambino a scuola: polemiche. VIDEO

L'episodio, i cui video è stato diffuso online, è avvenuto in un istituto a Key West, in Florida, 2 anni fa. Il bimbo, affetto da disabilità, aveva aggredito un'insegnante che non era a conoscenza dei suoi bisogni speciali. L'istituto ha poi chiamato la polizia che è intervenuta mettendogli anche le manette

Il filmato

L'avvocato tra l'altro fa notare come il bambino è affetto da disabilità "comportamentali ed emotive". Da quanto spiega il legale il bambino sarebbe stato affidato a un insegnante supplente che “non era preoccupato o non sapeva ” dei suoi bisogni speciali. Il docente lo avrebbe costretto a spostarsi in una zona della scuola e il bambino avrebbe risposto in modo aggressivo colpendo l'insegnante. A quel punto, la scuola avrebbe chiamato la polizia. Qui inizia il filmato, registrato dalla bodycam di uno degli agenti intervenuti. I poliziotti, accusa l'avvocato Crump, "terrorizza il bambino", a cui viene detto "che andrà in prigione”. Poi, si vede ancora nel filmato, gli vengono messe delle manette ai polsi che poi scivolano via perché il fermato è troppo piccolo.