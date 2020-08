Coronavirus, fake news sul Covid-19 hanno causato migliaia di ricoveri

Informazioni false o non verificabili, frasi discriminatorie (soprattutto a danno della Cina e dei cinesi nel mondo), veri e propri complotti sull'origine del virus: secondo uno studio internazionale coordinato da esperti presso la University of New South Wales in Australia e pubblicato sull'American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, si sono verificate tre ondate infodemiche in meno di 4 mesi, diffuse in almeno 87 paesi e in 25 lingue, con conseguenze anche fatali sulla salute delle persone