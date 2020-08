Buon compleanno Barack, gli auguri pieni d’amore di Michelle Obama

Una dedica d’amore accompagna ogni loro compleanno. Oggi Barack Obama compie 59 anni e Michelle lo festeggia su Twitter con l’augurio di un futuro pieno di nuove avventure. “Happy birthday to my favorite guy. Here's to all the good days, blue skies, and new adventures to come” e sotto una foto di famiglia di qualche anno fa con l’ex coppia presidenziale al mare assieme alle due figlie Malia e Natasha. Michelle augura buon compleanno al suo “ragazzo preferito” e aggiunge “A tutti i bei giorni, i cieli blu e le nuove avventure a venire”. Eletto nel 2008, in carica per due mandati, Barack è stato il primo capo di Stato afroamericano degli Stati Uniti. Nel 2009 è stato insignito del Premio Nobel per la pace. In questi anni si è dedicato alla sua fondazione, che ha come obiettivo la formazione di una nuova classe dirigente. E in questo finale di campagna elettorale per la corsa alla Casa Bianca, è sceso in campo al fianco di Joe Biden, candidato del partito democratico nella sfida contro l’attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump.