Caso Epstein, Bill Clinton nega di essere stato sull'isola del magnate

Arriva immediata e secca la risposta di Bill Clinton. I documenti della Corte di New York desecretati hanno portato alla luce l'interrogatorio di Virginia Giuffre, una delle ex ragazze dell'harem, che lo ha tirato in ballo. La donna ha raccontato di aver visto l’ex presidente degli Stati Uniti sull'isola privata di Epstein nel 2011, accompagnato da "due ragazze giovani" arrivate da New York, senza però accusarlo di aver partecipato ad abusi. Un portavoce ha smentito il racconto della testimone chiave dichiarando che Clinton "non è mai stato lì" e ha ribadito come l'ex presidente non aveva più rapporti con Epstein da oltre 10 anni.