Florida, orso sposta bidone spazzatura prima di rovistarci. VIDEO

Un orso in Florida si è alzato in piedi per spostare un bidone dell'immondizia lontano dalla strada prima di infilarcisi dentro in cerca di cibo. Il filmato è stato ripreso da una telecamera di sicurezza, il cui proprietario ha seguito il pranzo del plantigrado dalla app del suo cellulare. "Ero al lavoro e il mio smartphone mi ha avvisato" ha raccontato il proprietario della casa.