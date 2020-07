India, bevono disinfettante per mani durante lockdown, almeno 9 morti

La polizia indiana ha riferito che almeno 9 persone sono morte per aver ingerito disinfettante per mani a base alcolica. Per tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus sono state imposte varie restrizioni tra cui quella alla vendita di bevande alcoliche

Negli ultimi due giorni nell’India meridionale sono morte almeno 9 persone per aver ingerito disinfettante per mani a base alcolica. Secondo le autorità si tratta di persone fortemente dipendenti dall'alcol che vivevano in un villaggio nello Stato dell'Andhra Pradesh, dove è in vigore il divieto alla vendita di bevande alcoliche, una delle misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19. Anche altre persone che hanno consumato questo disinfettante sono state ricoverate in ospedale e poi dimesse.

I numeri del Coronavirus in India

L'India ha superato la soglia dei 35.000 morti a causa del coronavirus, a fronte di oltre 1,63 milioni di casi. (Segui gli aggiornamenti sul Coronavirus)