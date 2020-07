Coronavirus Spagna, 905 casi nelle ultime 24 ore: numeri in crescita

Il numero totale dei contagi nel Paese iberico sale a 280.610. Il bilancio delle vittime, invece, è di 28.436, con 6 morti negli ultimi sette giorni. A Madrid tornerà obbligatorio l’uso della mascherina a partire da giovedì, mentre è polemica con Regno Unito e Germania per via delle raccomandazioni a non viaggiare verso il Paese iberico

Nuovo record di casi in Spagna, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 905 nuovi contagi. Il Paese iberico sta pensando a nuove misure restrittive ma intanto, dopo le polemiche tra Madrid e il Regno Unito, è scontro anche con Berlino che sconsiglia ai propri cittadini di viaggiare in tre regioni spagnole (AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

I numeri della Spagna Nel Paese, il numero totale dei contagi è salito a 280.610 dall'inizio della pandemia. Il bilancio delle vittime è di 28.436, con 6 morti negli ultimi sette giorni, come riferisce La Vanguardia. I nuovi casi sono stati 50 in più rispetto a quelli registrati domenica (855) e superano di nuovo la soglia dei 900 casi, come accaduto lo scorso giovedì (971) e venerdì (922).

A Madrid mascherina nuovamente obbligatoria approfondimento Coronavirus, dagli Usa all'Iraq: i 10 Paesi con più casi in 24h. FOTO Dopo questa nuova impennata di contagi, la Comunità di Madrid ha stabilito l'obbligo di mascherina in pubblico in ogni occasione, anche per la strada e nelle terrazze dei bar anche quando si può osservare un distanziamento di 1,5 metri. Le mascherine in pubblico erano diventate obbligatorie in Spagna dal 21 maggio, dove il distanziamento sociale non fosse stato possibile, ma nelle ultime settimane quasi tutte le sue 17 regioni le hanno rese obbligatorie in ogni momento. Madrid è stata tra le ultime a seguire l'esempio. Questo significa che le persone dovranno indossare le mascherine anche mentre bevono un drink in una terrazza del bar, dove gli incontri ora saranno limitati a gruppi di 10. I clienti dovranno inoltre esibire un documento d'identità e lasciare i propri dati di contatto per garantire la rintracciabilità.