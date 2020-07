Francia, pianista suona galleggiando sul lago. VIDEO

Si tratta di un ritorno al lavoro per la compagnia francese "Piano du Lac", che ha temuto il peggio dopo il blocco delle esibizioni dovuto alla pandemia di coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ). Il gruppo - che monta spettacoli su un galleggiante creato da Voel Martin - ha dovuto cancellare due tour, ma ora è tornato per allietare con le sue note gli spettatori, che hanno assistito alla performance tutti rigorosamente con mascherina e nel rispetto della distanza sociale.

Un settore particolarmente colpito dalla pandemia

ll proprietario del castello di Ricquebourg, Jean-Francois Marquis, ha dichiarato di aver voluto ospitare il gruppo per il loro spettacolo "Melting Flotte" per dimostrare il suo sostegno al settore dello spettacolo e della cultura francese, duramente colpito dalla pandemia. Una decisione che ha incontrato il favore della pianista Wouters, che mira a portare la musica classica nelle zone di campagna, dove le sale da concerto non sono molto diffuse. "Sono così commossa, molto più degli altri anni, nel vedere un pubblico davanti a me che è venuto nonostante questa situazione", ha detto visibilmente felice la musicista.