"Non mentirò, brucia, è difficile respirare", ha raccontato in seguito Wheeler al New York Times . "E posso dire onestamente, non ho visto niente che potesse provocare questa risposta. È stata una reazione esagerata da parte dei federali, una vera e propria guerra urbana", ha aggiunto. Il sindaco già in precedenza aveva chiesto il ritiro delle forze federali dalla città, accusandole di alzare la tensione adottando tattiche incostituzionali contro gli attivisti.

I malumori sull'operato di Wheeler

Tuttavia il primo cittadino è stato anche fischiato da parte della folla, che non ha gradito come sta gestendo in città la presenza dei federali. Alcuni gli hanno urlato di dimettersi. Anche le attività commerciali hanno manifestato il loro disappunto contro Wheeler, accusato - a due mesi dalle proteste per la morte di George Floyd - di non riuscire ancora a riportare l'ordine in città. Intanto, Trump ha annunciato che manderà agenti federali anche a Chicago e Albuquerque, in Nuovo Messico, per combattere la criminalità violenta.