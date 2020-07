Pellegrinaggio alla Mecca dal 29 luglio sarà limitato a mille fedeli

Il pellegrinaggio sacro alla Mecca, nel 2020, avrà un numero di ingressi contingentato a causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ). Saranno mille i fedeli islamici accolti nel luogo in cui è nato Maometto, mentre in tempi pre Covid l'afflusso si aggirava intorno ai due milioni e mezzo, con un giro di affari di oltre 10 miliardi di euro all'anno.

La decisione dell'Arabia Saudita

Il Paese che ospita la Mecca in questi giorni ha visto arrivare il numero dei contagi a 250 mila, con quasi 2.500 morti (I 10 PAESI CON PIU' CONTAGI IN 24 ORE). La decisione è arrivata dopo l'annucio di giugno che aveva previsto una drastica riduzione degli ingressi alla città sacra per l'Islam. Il pellegrinaggio alla Mecca è uno dei pilastri della religione islamica, infatti ogni fedele almeno una volta nella vita dovrebbe visitarla. L'ingresso alla città è vietato ai non musulmani.